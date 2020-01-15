Спикер Мурманской областной Думы участвует в церемонии обращения Владимира Путина к Совфеду

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:10:17+03:00

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Сегодня, 15 января, в 12.00 Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Совету Федерации. Его увидят даже на борту Международной космической станции, видео будут транслировать на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и других.

В церемонии каждый год участвуют представители Мурманской области. В этом году слушать послание вживую будет спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

- Всегда все озвученные в послании президента темы находят отражение в региональной повестке в числе приоритетных задач для дальнейшей работы, - подчеркнул Сергей Дубовой. - В плане законотворческой деятельности Мурманской областной Думы значимую часть занимают вопросы социальной направленности. Также немаловажным считаю решение задачи по повышению инвестиционной привлекательности Кольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU