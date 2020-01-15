Спикер Мурманской областной Думы участвует в церемонии обращения Владимира Путина к Совфеду
Сегодня, 15 января, в 12.00 Владимир Путин обратится с традиционным посланием к Совету Федерации. Его увидят даже на борту Международной космической станции, видео будут транслировать на фасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и других.
В церемонии каждый год участвуют представители Мурманской области. В этом году слушать послание вживую будет спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.
- Всегда все озвученные в послании президента темы находят отражение в региональной повестке в числе приоритетных задач для дальнейшей работы, - подчеркнул Сергей Дубовой. - В плане законотворческой деятельности Мурманской областной Думы значимую часть занимают вопросы социальной направленности. Также немаловажным считаю решение задачи по повышению инвестиционной привлекательности Кольского края.
ИСТОЧНИК KP.RU