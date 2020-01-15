В Кировске дети закидали Вечный огонь снежками
В сотнях российских городов горит Вечный огонь. Не всегда отношение к нему бывает почтительным. Так, в Уссурийске на мемориал хулиганы справили малую нужду. В Копейске у огня подростки сушили кроссовки.
В Мурманской области тоже случаются неприятные истории. Больше всего не везет Вечному огню в Кировске. Он за последнее время гас уже 8 раз! И обычно не из-за технических неполадок, а из-за вандализма северян. Например, неизвестные плавили на нем пластиковые бутылки.
А на днях подростки закидали огонь снежками.
- Их действия попали на камеры наружного видеонаблюдения. Качество записи было очень хорошим, поэтому удалось быстро установить личности хулиганов. Их был трое, старшему - 12 лет,- сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.
С юными вандалами и их родителями провели профилактическую беседу.
В последний раз Вечный огонь в Кировске гас в начале января.
В Кировске вечный огонь закидали снежками.Автор: Администрация Кировска! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU