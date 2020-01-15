2020-01-15T16:02:17+03:00
Общество

В Кировске дети закидали Вечный огонь снежками

Хулиганов нашли и провели с ними воспитательную беседу [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Три школьника решили, что это весело - играть с Вечным огнем. Фото: скриншот видеоТри школьника решили, что это весело - играть с Вечным огнем. Фото: скриншот видео
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В сотнях российских городов горит Вечный огонь. Не всегда отношение к нему бывает почтительным. Так, в Уссурийске на мемориал хулиганы справили малую нужду. В Копейске у огня подростки сушили кроссовки.

В Мурманской области тоже случаются неприятные истории. Больше всего не везет Вечному огню в Кировске. Он за последнее время гас уже 8 раз! И обычно не из-за технических неполадок, а из-за вандализма северян. Например, неизвестные плавили на нем пластиковые бутылки.

А на днях подростки закидали огонь снежками.

- Их действия попали на камеры наружного видеонаблюдения. Качество записи было очень хорошим, поэтому удалось быстро установить личности хулиганов. Их был трое, старшему - 12 лет,- сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

С юными вандалами и их родителями провели профилактическую беседу.

В последний раз Вечный огонь в Кировске гас в начале января.

В Кировске вечный огонь закидали снежками.Автор: Администрация Кировска! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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