2020-01-15T12:19:13+03:00
Общество

Мурманский кот Семен попал в пятерку лучших памятников животным в России

Монумент пушистого путешественника на лавочке занял пятое место в общем списке
Лидия АРСТОВА
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Кот Семен - один из самых знаменитых памятников в России. Фото: cdb-murmansk.ruКот Семен - один из самых знаменитых памятников в России. Фото: cdb-murmansk.ru
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Практически каждый мурманчанин или гость города знает историю кота Семена. В 1987 году семья Синишиных со своим любимцем сиамской породы возвращалась на Север из отпуска. Остановившись в Москве, хозяева потеряли Семена и мысленно простились с ним. А через 6 лет произошло невероятное: кот самостоятельно вернулся домой.

В октябре 2013 года на Семеновском озере в Мурманске открыли памятник коту Семену: 120-килограммовый «малыш» с узелком на плече и добрым взглядом приглашает каждого проходящего мимо присесть рядом на скамейку и сфотографироваться.

Знаменитый котик отличился во всероссийском Топ-5 памятников животных в российских городах. Рейтинг опубликован на портале «Аргументы недели».

- Если пешее путешествие Ломоносова в Москву заняло три недели, то коту Семену удалось вернуться из столицы домой в Мурманск лишь через шесть лет. Животное преодолело две тысяч километров и стало символом упорства и преданности дому и хозяину, - сообщается на сайте «Аргументов недели».

Первое место занял памятник собаке Павлова в Санкт-Петербурге, второе – лабораторной мыши в Новосибирске. Семен не стал единственным мурлыкой в рейтинге. Четвертое место заполучил памятник коту Елисею и кошке Василисе в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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