2020-01-15T09:52:53+03:00
Происшествия

Директор ММБИ в Мурманской области пойдет под суд за хищения

Его обвиняют в выплате слишком больших зарплат и незаконных премиях
Мария ПАШЕНКОВА
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Директор ММБИ попался на хищениях.Директор ММБИ попался на хищениях.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Против директора Мурманского морского биологического института возбуждено уголовное дело по двум преступлениям (ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

По версии следствия, руководитель с января по октябрь 2018 года платил одному из работников слишком большую зарплату. Научный сотрудник жил в Ростове-на-Дону, но при этом ему дали и районный коэффициент и полярки. Всего за 10 месяцев было выплачено 200 тысяч рублей. Второе преступление было совершено в том же году.

- С июня по сентябрь 2018 года по указанию директора института одному из его подчиненных незаконно перечислялись премии в заведомо завышенном размере. Полученные денежные средства в размере 380 000 рублей в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с сотрудником обналичены и переданы директору. Последний незаконно присвоил деньги, распорядившись ими по своему усмотрению, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Как уточнили в прокуратуре региона, махинации в ММБИ были выявлены сотрудниками УФСБ России по Мурманской области в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Материалы расследований уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Директору института грозит до шести лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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