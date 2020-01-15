Тина Канделаки Андрею Чибису: "Правда, кто смотрит на северное сияние сразу беременеют?"

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:11:29+03:00

Тина Канделаки спросила у Андрея Чибиса главные причины приехать в Мурманскую область. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki

Губернатор Мурманской области и известная ведущая обсудили, зачем ехать в Заполярье [видео]

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- Во-первых, на Севере - жить! - начал свой ответ на вопрос Тины Канделаки Андрей Чибис.

Известная ведущая спросила у губернатора Мурманской области, зачем туристам ехать в Заполярье, и попросила назвать три самые главные причины для этого.

Глава региона сразу отметил, что Кольский полуостров омывают сразу два моря. Его собеседница парировала, что вода-то в них холодная даже летом - не искупаться.

- Северное сияние, - не растерялся Андрей Владимирович.

- Это хорошо. А правда, что все, кто смотрит на него, сразу беременеют? - спросила Тина Канделаки.

- Это правда! А еще кто у нас занимается любовью, у таких семей рождаются счастливые дети, - отметил глава Заполярья.

А после пояснил, что рождаемость в Мурманской области растет.

На каком именно мероприятии встретились Андрей Чибис и Тина Канделаки пока не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="500" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/754762" frameborder="0"></iframe> Тина Канделаки и Андрей Чибис.Видео: www.instagram.com/tina_kandelaki

ИСТОЧНИК KP.RU