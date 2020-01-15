Тина Канделаки Андрею Чибису: "Правда, кто смотрит на северное сияние сразу беременеют?"
- Во-первых, на Севере - жить! - начал свой ответ на вопрос Тины Канделаки Андрей Чибис.
Известная ведущая спросила у губернатора Мурманской области, зачем туристам ехать в Заполярье, и попросила назвать три самые главные причины для этого.
Глава региона сразу отметил, что Кольский полуостров омывают сразу два моря. Его собеседница парировала, что вода-то в них холодная даже летом - не искупаться.
- Северное сияние, - не растерялся Андрей Владимирович.
- Это хорошо. А правда, что все, кто смотрит на него, сразу беременеют? - спросила Тина Канделаки.
- Это правда! А еще кто у нас занимается любовью, у таких семей рождаются счастливые дети, - отметил глава Заполярья.
А после пояснил, что рождаемость в Мурманской области растет.
На каком именно мероприятии встретились Андрей Чибис и Тина Канделаки пока не сообщается.
Тина Канделаки и Андрей Чибис.Видео: www.instagram.com/tina_kandelaki
ИСТОЧНИК KP.RU