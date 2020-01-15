2020-01-15T09:11:29+03:00
Звезды

Тина Канделаки Андрею Чибису: "Правда, кто смотрит на северное сияние сразу беременеют?"

Губернатор Мурманской области и известная ведущая обсудили, зачем ехать в Заполярье [видео]
Ника СВЕТЛОВА
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Тина Канделаки спросила у Андрея Чибиса главные причины приехать в Мурманскую область. Фото: www.instagram.com/tina_kandelakiТина Канделаки спросила у Андрея Чибиса главные причины приехать в Мурманскую область. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki
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- Во-первых, на Севере - жить! - начал свой ответ на вопрос Тины Канделаки Андрей Чибис.

Известная ведущая спросила у губернатора Мурманской области, зачем туристам ехать в Заполярье, и попросила назвать три самые главные причины для этого.

Глава региона сразу отметил, что Кольский полуостров омывают сразу два моря. Его собеседница парировала, что вода-то в них холодная даже летом - не искупаться.

- Северное сияние, - не растерялся Андрей Владимирович.

- Это хорошо. А правда, что все, кто смотрит на него, сразу беременеют? - спросила Тина Канделаки.

- Это правда! А еще кто у нас занимается любовью, у таких семей рождаются счастливые дети, - отметил глава Заполярья.

А после пояснил, что рождаемость в Мурманской области растет.

На каком именно мероприятии встретились Андрей Чибис и Тина Канделаки пока не сообщается.

Тина Канделаки и Андрей Чибис.Видео: www.instagram.com/tina_kandelaki

ИСТОЧНИК KP.RU

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