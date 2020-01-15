2020-01-15T08:46:16+03:00
Общество

Терроризирующего жителей Мурмашей бомжа отправили в больницу

Мужчине нужна была помощь медиков
Елена МОЛОДЦОВА
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Здоровьем бомжа займутся врачи Кольской ЦРБ. Фото: nevnov.ruЗдоровьем бомжа займутся врачи Кольской ЦРБ. Фото: nevnov.ru
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Выход есть всегда! Главное – желание! И порой это желание должно быть не у человека, попавшего в беду, а у властей. Напомним: жители улицы Тягунова в Мурмашах оказались в заложниках у мужчины, который после освобождения из колонии стал жить в подъездах соседних домов, злоупотреблять алкоголем и ходить в туалет под себя, отравляя воздух в подъезде.

Еще 10 января бомжа отправили в благотворительную общественную организацию «Наш дом», которая дает приют оказавшимся на дне людям.

- Мужчина нуждается в медикаментозном лечение. У него недержание мочи и каловых масс. Мы его приняли, помыли, подстригли, покормили, а он идет по коридору и гадит. У нас, к сожалению, нет лицензии для оказания медицинской помощи, - отметил руководитель «Нашего дома» Ринат Нурмухаметов.

В итоге бомж покинул приют и к ужасу местных жителей вернулся в подъезд на Тягунова. Однако администрация Мурмашей людей в беде не бросила.

- Сегодня, 14 января, мы с заместителем нашли мужчину и вызвали скорую помощь, которая доставила его в терапевтическое отделение Кольской ЦРБ. Пока им будут заниматься медики, мы постараемся выяснить, где он жил до того, как попал в исправительную колонию №18, чтобы когда его выпишут из больницы, он не вернулся обратно в подъезд, - рассказывает глава администрации Мурмашей Татьяна Баженова.

Кстати, в Мурмашах это не первый случай. В октябре чиновники спасали другого бывшего подопечного уголовно-исполнительной системы, который буквально замерзал на улице. Правда, в отличие от этого бомжа тот прижился в «Нашем доме» и начал устраивать свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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