Зарубежный фотограф Дэниел Селан заснял Хибины с помощью Google Earth

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:20:55+03:00

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Недавно Мурманск попал в объектив камеры новозеландского фотографа Амоса Чаппла, который запечатлел жизнь северян в полярную ночь. А теперь прославились и Хибины - в Instagram-аккаунте иностранного фотографа Дэниела Селана появился необычный снимок заполярных гор, сделанный при помощи Google Earth. На фото также видно долину реки Малая Белая, которая вьется неподалеку от Апатитов.

Как объяснил Дэниел изданию Business Insider, он создает скриншот, а затем обрабатывает его с помощью фоторедактора Snapseed, чтобы сделать изображение более драматичным или жутким.

- Поскольку я не могу много путешествовать из-за работы, это стало моим спасением, которое превратилось в хобби. Мой план состоит в том, чтобы люди узнали об интересных, но не слишком известных местах, и могли задуматься о том, чтобы отправиться туда. Если мои снимки привлекут в удивительные точки планеты пару туристов, я уже буду счастлив, - делится с изданием фотограф.

Иностранец работает в маркетинговом агентстве, а вот где живет – не уточняется. В его Instagram можно увидеть не только Хибины, но и другие любопытные места. Например, озеро Баскунчак в Астраханской области, бухту Хайден на Гавайях, реку Куисеб в Намибии.

ИСТОЧНИК KP.RU