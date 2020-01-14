2020-01-14T16:36:36+03:00
Происшествия

В Кировске врачу пришлось успокоить агрессивного мужа пациентки удушающим приемом

Мужчины подали друг на друга заявления в полицию
Ника СВЕТЛОВА
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Врачу пришлось защищаться от чересчур эмоционального мужа пациентки.Врачу пришлось защищаться от чересчур эмоционального мужа пациентки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Уважение к врачам в наше время редкость. Чаще медработники слышат жалобы и возмущение на свою работу, чем слова благодарности. А еще не редкость нападения на людей в белых халатах.

Громкий случай произошел недавно в Апатитско-Кировской ЦГБ. Сюда перед Новым годом с болью и высокой температурой поступила женщина. Лечение началось, но закончится должно было уже после праздника. Пациентку это не устраивало, и она стала уговаривать врачей поторопиться. Когда услышала отказ - подключила мужа. Тот приехал в больницу разбираться.

- Около отделения меня ожидали пациентка и ее спутник, который был настроен крайне агрессивно и потребовал, чтобы я с ним вышел за угол, и полез своими руками мне то ли в лицо, то ли к шее, то ли к воротнику. В этом разбираться я не стал, повалил его на пол, прижал к нему и применил удушающий прием (когда-то занимался борьбой). И после этого отпустил его. Они повозмущались, что здесь не лечат, а калечат, и ушли, - рассказал порталу medrussia.org акушер-гинеколог Игорь Зацепин.

Муж пациентки обратился за медицинской помощью в эту же больницу, у него нашли ушиб мягкий тканей шеи.

- В полицию поступили заявления от обеих сторон конфликта. Проводится проверка, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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