Валдис Пельш искупался на Северном полюсе

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:42:11+03:00

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В конце июля прошлого года из Мурманска к Северному полюсу отправился особенный рейс. В этот раз ледокол "50 лет Победы" повез не туристов, а талантливых школьников.

Вместе с ними в арктическое путешествие поехали известные люди. Например, Руслан Усачев, который недавно опубликовал на своем YouTube-канале отчет о поездке. Также вместе с ребятами снежное царство увидел продюсер и телеведущий Валдис Пельш, он же стал для подростков наставником.

В своем Instagram лицо "Угадай мелодии" показывает, каким был рейс на знаменитом ледоколе.

- Прямо на северном полюсе обнаружил новый вид моржа. Он дружелюбный и смешной, - подписал один из снимков Валдис Пельш. На нем он купается в водах Северного Ледовитого океана.

pelshtv Прямо на северном полюсе обнаружил новый вид моржа. Он дружелюбный и смешной.

К слову, побывать режиссер успел в том году и на Южном полюсе. И даже снял об этом фильм "Антарктида. Хождение за три полюса", его премьера состоялась на Первом канале.

ИСТОЧНИК KP.RU