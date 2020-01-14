В Кольском районе до конца января откроются 11 аптек

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:41:36+03:00

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Современный мир так устроен, что продукты и лекарства можно купить в любое время дня и ночи. Но, несмотря на это, жителям отдаленных поселков Мурманской области приходится закупаться впрок, если не еду, то медикаменты – в их населенных пунктах нет аптек. Правда, скоро для жителей Кольского района эта проблема уйдет в прошлое.

- До конца января будет открыто 11 аптек при фельдшерско-акушерских пунктах в отдаленных населенных пунктах, начиная от Териберки и заканчивая Килпъявром. Лицензии уже получены, а фельдшеры прошли переподготовку на фармацевтов за счет бюджета, - рассказали в администрации Кольского района.

В аптечных пунктах осталось сделать последние штрихи – получить оборудование и расставить медикаменты по местам, а. значит, жителям отдаленки не придется больше ездить за лекарствами в Мурмаши и Колу.

ИСТОЧНИК KP.RU