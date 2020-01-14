43-летний житель Мурманска погиб из-за не потушенной в спальне сигареты
Курение может стать причиной смерти не только из-за рака легких и других тяжелых болезней, но и в результате несчастного случая. Например, если человек не до конца потушил сигарету.
Так, 13 января следователи узнали о мужчине, погибшем в квартире дома №13 на улице Николаева в Мурманске, где случился пожар.
- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что смерть настигла неосторожного 43-летнего мурманчанина. На момент возгорания кроме него в квартире никого не было, а языки пламени разгорелись в спальне. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, - рассказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.
Сейчас проводится проверка, направленная на восстановление картины произошедшего. Назначена судмедэкспертиза и пожарно-техническая. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним: в конце ноября прошлого года непотушенная сигарета унесла жизни 54-летней женщины и 59-летнего мужчины из Мурмашей.
ИСТОЧНИК KP.RU