2020-01-14T16:45:38+03:00
Происшествия

43-летний житель Мурманска погиб из-за не потушенной в спальне сигареты

Смертельный пожар случился в квартире северянина, пока он был дома один
Наталья ЛОБАНОВА
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Мурманчанин не успел вырваться из языков пламени. Фото: СУ СКР по Мурманской областиМурманчанин не успел вырваться из языков пламени. Фото: СУ СКР по Мурманской области
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Курение может стать причиной смерти не только из-за рака легких и других тяжелых болезней, но и в результате несчастного случая. Например, если человек не до конца потушил сигарету.

Так, 13 января следователи узнали о мужчине, погибшем в квартире дома №13 на улице Николаева в Мурманске, где случился пожар.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, что смерть настигла неосторожного 43-летнего мурманчанина. На момент возгорания кроме него в квартире никого не было, а языки пламени разгорелись в спальне. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, - рассказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас проводится проверка, направленная на восстановление картины произошедшего. Назначена судмедэкспертиза и пожарно-техническая. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: в конце ноября прошлого года непотушенная сигарета унесла жизни 54-летней женщины и 59-летнего мужчины из Мурмашей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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