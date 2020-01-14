2020-01-14T14:19:50+03:00
Происшествия

Семье погибшего в аварии под Пиренгой ребенка собирали деньги

Полиция Мурманской области возбудили уголовное дело по факту ДТП
Елена ЧУМАКОВА
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Следователи выясняют причину страшного ДТП под Пиренгой. Фото: Мурманск ДТП ЧПСледователи выясняют причину страшного ДТП под Пиренгой. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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2020 год начался для семьи из Апатитов с трагедии – в страшной аварией под Пиренгой погибла их 9-летняя дочь, а старшая оказалась в реанимации. Напомним: 3 января на 1203 – 1205 километре федеральной трассы «Кола» столкнулись сразу пять машин – водитель Renault оказался на встречной полосе и спровоцировал жесткое ДТП. Два человека - водитель ВАЗ-2107 и 9-летняя пассажирка Renault - погибли, еще четверо оказались в больнице.

- По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

А пока следователи разбираются во всех обстоятельствах смертельной аварии, в Апатитах друзья начали сбор средств в помощь пострадавшей семье.

- Младшая дочь жителя Апатитов погибла на месте, а старшая в тяжелом состоянии в реанимации. Их мама также находится в больнице. Давайте поможем им в трудной ситуации, - написали в соцсетях близкие семьи, но потом пост по какой-то причине удалили.

А тем временем после этого ДТП губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил еще раз проверить качество обслуживания дорог на Кольском полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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