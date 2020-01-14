Житель Мурманска пытался вынести из гипермаркета 14 банок тушенки

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:23:48+03:00

Северянину не удалось проскочить мимо кассы с наворованными продуктами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неоднократно судимому северянину светит до двух лет лишения свободы

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Житель заполярной столицы решил набить свои карманы не деньгами, а…неоплаченной тушенкой. Но его хитрый план обокрасть продуктовый магазин в очередной раз с треском провалился.

Так, в центр оперативного управления областной Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из гипермаркета в Октябрьском районе Мурманска. На место происшествия сразу выехал ближайший наряд группы задержания.

- Сотрудники магазина рассказали прибывшим росгвардейцам, что по камерам видеонаблюдения заметили, как мужчина берет с прилавка 14 банок тушенки и другие продукты на сумму более 4 тысяч рублей. Он спрятал их в свою сумку, и попытался пройти мимо кассы, не заплатив, - пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

В итоге неоднократно судимого северянина остановили работники гипермаркета и передали росгвардейцам, которые отправили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас в отношении 40-летнего мужчины, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления, полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU