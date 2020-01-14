2020-01-14T16:08:03+03:00
Общество

В Мурманской области ожидаются сильный снег и морозы

В Кольский полуостров заглянет активный циклон
Наталья ЛОБАНОВА
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В ближайшее время погода обещает северянам много снега и ветра. Фото: pixabay.comВ ближайшее время погода обещает северянам много снега и ветра. Фото: pixabay.com
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В начале января Мурманскую область по уши замело снегом, да так, что некоторые дороги пришлось на время перекрыть. А затем в регионе начала царить оттепель на пару с гололедицей, из-за чего северянам то и дело приходилось кататься по городским дорогам без коньков. А теперь погода принесла новый сюрприз – очередной снегопад и ночные морозы.

- Погоду заполярного региона будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью – морозы, а днем температура воздуха повысится до -3-8. 15 января с севера Скандинавии через Кольский полуостров сместится активный циклон: пройдет снег, наиболее интенсивный ночью, ожидается порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы от 0 до -5, - отмечают синоптики мурманского гидрометцентра.

С такими капризами погоды лучше укутаться потеплее, чтобы метель не застала врасплох.

ИСТОЧНИК KP.RU

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