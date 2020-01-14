Борис Коган: «Драки с полицейскими в Апатитах не было бы, если взрослые поступили бы профессионально»

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:48:53+03:00

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В истории с дракой между подростками и полицейскими продолжают разбираться следователи. Напомним: 20 декабря после новогодней вечеринки на площади у ДК имени Егорова в Апатитах произошла потасовка между стражами порядка и молодежью, у которой на всех оказалась одна банка пива. Еще до праздников Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Борис Коган сформировал свое мнение о произошедшем.

- Сразу отмечу, что массовой драки, как это было представлено в соцсетях, не было. В конфликте участвовали двое полицейских и четверо подростков, остальные пытались растащить их, - рассказал «КП» Борис Коган. – Однако этот инцидент мог бы вообще не произойти, если бы взрослые: организаторы дискотеки и те, кого пригласили навести порядок, вели себя профессионально.

На вечеринке «Тает лед под Новый год» было около 500 человек, и решить обеспечить безопасность силами сотрудников ДК и ЧОПа, по мнению детского омбудсмена, было ошибкой.

- Второй момент – сотрудники полиции не имели достаточного опыта. Этим объясняется само событие. Как мне сказали специалисты - и я с ними согласен - поведение полицейского в толпе людей должно быть совершенно другим: вызывается подкрепление, и только потом происходит задержание. Попытка сделать это единолично на глазах сотен ребят было не разумно, - сделал еще один вывод Борис Семенович. – Ответственность подростков будет зависеть от степени тяжести вреда у пострадавшего. Но, скорее всего, все закончится серьезным публичным разбирательством и административной ответственностью.

ИСТОЧНИК KP.RU