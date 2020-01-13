Житель Мурманска похитил деньги с карты знакомого и купил на них одежду

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:53:41+03:00

Банковские карты, конечно, удобны, но для мошенников они - легкий доступ к вашему счету. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Гостеприимность и доверие к людям – это, безусловно, хорошие черты характера. Но к выбору друзей все-таки следует относиться ответственно.

В полицию обратился 42-летний мурманчанин с заявлением о краже мобильного телефона примерной стоимостью в 50 тысяч рублей и 150 тысяч рублей с банковской карты. Мужчина пояснил, что на днях отдыхал с едва знакомыми людьми, продолжить застолье было решено в его квартире. По дороге хлебосольный хозяин зашел с компанией в магазин за едой и алкоголем. На следующее утро мужчина остался без мобильника и денег на карте.

Полиция задержала безработного 32-летнего жителя Мурманска, который во всем признался. По его словам, когда компания заходила в магазин, потерпевший оплачивал покупки банковской картой, и злоумышленник запомнил пин-код. Когда гости разошлись, а хозяин квартиры уснул, он прихватил с собой телефон и карту. Затем снял деньги в банкомате и вернул платежное средство на место. Часть денег успел потратить на одежду.

- По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU