2020-01-13T16:47:08+03:00
Происшествия

Жительница Снежногорска хотела поехать в Таиланд, но попала только на деньги

При покупке турпутевки женщина стала жертвой мошенников
Лидия АРСТОВА
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Северянке не повезло - мошенникам она отдала 10 тысяч рублей.Северянке не повезло - мошенникам она отдала 10 тысяч рублей.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Новогодние праздники – прекрасное время для путешествий по миру! Но есть одна каверзная деталь: можно легко попасться на удочку злоумышленников. Так, в полицию обратилась 39-летняя жительница Снежногорска. Она написала заявление о мошенничестве: ее обманули во время оплаты тура в Таиланд.

Женщина рассказала, что несколько дней назад в социальной сети увидела рекламу туристического агентства о недорогой поездке. Она написала о желании купить путевку и вскоре получила ответное письмо с условиями. Северянка поддалась уговорам в переписке: назвала данные паспорта и оплатила билеты, переведя на счет мошенников 10 тысяч рублей. Чека об оплате и самих билетов потерпевшая так и не дождалась. Женщина поняла, что ее обманули, когда обнаружила аккаунт злоумышленников удаленным.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество, с использованием электронных средств платежа». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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