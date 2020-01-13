Дома в Полярных Зорях переливаются лазерными проекциями

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:18:05+03:00

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Улица Строителей в Полярных Зорях озарилась светом - теперь у трех девятиэтажных домов есть интересная подсветка! Здания играют яркими красками и радуют глаз северян, а все благодаря фестивалю «Город света – Полярные Зори», который был призван изменить жизнь на севере в темные зимние ночи при помощи светодизайна.

- Три девятиэтажки уже переливаются разными цветами благодаря проекционному освещению с привязкой к архитектуре здания. Такая технология называется слайд-мэппинг, - отметил глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Дома красиво преобразились, однако местные жители стали беспокоиться о том, безопасны ли лучи лазера для глаз жильцов этих самых девятиэтажек. К счастью, вопрос здоровья специалисты стороной не обошли.

- Проекция создана специально под эти дома с учетом расположения окон и балконов, так что не повредит зрению северян, - пояснил энергетик из Полярных Зорь Алексей Васильев, который участвовал в световом перевоплощении построек.

ИСТОЧНИК KP.RU