2020-01-13T16:14:37+03:00
Общество

В Мурманске на улице Траловой снежный коллапс

А губернатор уверен, что ситуация изменилась к лучшему [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Каша вроде не глубокая, но проехать нельяз - под снегом лед. Фото: Наталья ЯгудинаКаша вроде не глубокая, но проехать нельяз - под снегом лед. Фото: Наталья Ягудина
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Увы, пока губернатор Мурманской области Андрей Чибис и подстегиваемые им жилищные и дорожные службы проигрывают в борьбе с погодой, которая в этом году как никогда богата на сюрпризы. На первом в 2020 году оперативном совещании в региональном правительстве муниципалитеты отчитались о проделанной за праздники работе.

- Дороги и дворы убраны, снег вывезен, наледь счищена почти везде, - вот краткое резюме их докладов.

Правда, на бумаге одно, а на деле несколько другое. Так, например, вслед за отчетом главы ЗАТО Александровск Семена Каурова в комментариях посыпались словно из рога изобилия фотографии неубранных дворов. В Мурманске тоже не легче.

- Коллапс у СЗРК на улице Траловой – стоит даже спецтехника. Каша, под ней лед, все машины буксуют, - сообщила о происходящем в группе «Мурманск Live» Наталья Ягудина.

Тем не менее, Андрей Чибис уверен, что динамика есть, правда, до идеала еще далеко.

- Однако большой объем снега и переход через ноль – это не новость для Мурманской области. Тем не менее, далеко не всегда и не везде техника и люди своевременно выходят на уборку. Это недопустимо! Тем более, что для них нет выходных, праздников и ночного времени, - отметил Андрей Владимирович. – Система уборки должна быть эффективна. Настоятельно прошу всех глав муниципалитетов проанализировать, что можно еще сделать в этих условиях, а мы вам поможем, в том числе, и дополнительными ресурсами.

В Мурманске на улице Траловой снежный коллапс.Автор: Мурманск LIVE

ИСТОЧНИК KP.RU

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