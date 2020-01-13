В Мурманской области перевозить мусор будет компания из Екатеринбурга

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:34:49+03:00

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С 1 января в Мурманской области поменялись подрядчики, которые занимаются вывозом мусора. Такие изменения, да еще и в новогодние праздники, конечно, вызывали опасения у властей, но, в целом, те отработали без нареканий.

- Сегодня эта задача лежит на шести местных перевозчиках и компании «Экосистема» из Екатеринбурга. Последняя работает в четырех муниципалитетах: Ловозерском районе, Полярных Зорях, Мончегорске и Оленегорске. Для этого подрядчик привез в регион восемь современных новых мусоровозов и более тысячи контейнеров. Всего же вывозом мусора на Кольском полуострове занимаются 230 единиц техники, - доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

В праздники подрядчики работали в усиленном режиме. Все возникающие проблемы были решены в рабочем режиме. Помимо гололеда и не почищенных проездов мешали мусоровозам и припаркованные автомобили. В таких случаях на помощь приходили инспекторы ДПС, которые помогали оперативно найти владельцев машин и убрать помеху.

ИСТОЧНИК KP.RU