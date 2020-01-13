Названы самые высооплачиваемые вакансии в Мурманской области за 2019 год

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:43:36+03:00

Больше всего готовы платить в отраслях перевозок и логистики

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Прошлый год стал для некоторых жителей Мурманской области судьбоносным: кто-то поменял работу. Во время просмотра вакансий, наверняка, многие обратили внимание, что некоторые работодатели предлагают очень вкусные зарплаты.

Специалисты HeadHunter Северо-Запад составили список самые высокоплачиваемых вакансий в Мурманской области за 2019 году.

Первое разделили директор транспортной компании и главный инженер в сфере судостроения - им обещают 200 тысяч рублей на руки. Следом идет главный энергетик ("Нефть и газ") - от 190 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

В Топ-10 также вошли директор филиала ("Медицина, фармацевтика, аптеки") - до 180 тысяч, второй старший помощник капитана танкерного флота ("Металлургия, металлообработка") - до 180 тысяч, инженер-строитель/заместитель начальника участка (Ветровая электростанция, "Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование") - от 150 000 до 172 500 рублей, генеральный директор ("Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование"), старший помощник капитана на буксир ("Перевозки, логистика, склад, ВЭД"), суперинтендант и резчик по камню - от 150 тысяч.

- При этом средний размер оплаты труда в регионе, судя по данным из предложений о работе, в 2019 году составила 37 500 рублей. Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Мурманской области в 2019 году было сосредоточено в отраслях перевозок, логистики, ВЭД (15% от всех предложений о работе, попавших в ежемесячный рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в регионе на hh.ru), добычи сырья, строительства, недвижимости, эксплуатации, проектирования (по 13% на каждую), химического производства (12%) и услуг для бизнеса (10%). Также коммерчески привлекательные предложения о работе чаще размещали компании из отраслей медицины и фармацевтики (9%), розничной торговли (7%), - сообщают в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU