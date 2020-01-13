2020-01-13T13:35:26+03:00
Общество

В Мурманске проведут эксперимент и закроют лестницу жестким тентом

Если он окажется эффективным, его распространят на все трапы
Елена МОЛОДЦОВА
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Почти каждая лестница в Мурманске представляет собой непреодолимое препятствие. Фото: murmansk.bezformata.comПочти каждая лестница в Мурманске представляет собой непреодолимое препятствие. Фото: murmansk.bezformata.com
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После снегопада или в сильный гололед – и то, и другое этой зимой, как говорится, в изобилии – почти любая лестница представляется как покорение Эвереста, спуск или подъем на который порой происходит с риском для жизни. Жилищные службы не справляются с объемом площадей, но от этого северянам не легче. В Мурманске нашли решение этой проблемы, позаимствовав опыт у промышленных предприятий.

- Над одной небольшой лестницей будет установлен жесткий тент, пока в качестве пробного варианта. Посчитаем затраты по снегоуборочным работам, сколько сэкономим и будет ли удобно жителям. Организация таких тентов над лестницами имеет положительный опыт на ряде промышленных предприятий региона, - рассказал об эксперименте глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Если опыт удастся, то его распространят и на другие трапы города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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