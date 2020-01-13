Итоги новогодних праздников: В Оленегорске пиротехника попала в глаз мужчине, а в Мурманске из-за петарды случился пожар
Если для обычных северян новогодние праздник – долгожданная радость, то для экстренных и коммунальных службы – режим повышенной готовности. Именно на их плечах лежит ответственность, чтобы каникулы прошли без сучка и задоринки. Правда, несмотря на тщательную подготовку и постоянный контроль ситуации, без ЧП все равно не обходится.
- В целом праздники прошли спокойно, - рассказал глава комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев. – В регионе было зарегистрировано 53 пожара, погиб один человек. В новогоднюю ночь в Оленегорске пиротехника попала в глаз мужчине, а в Мурманске на улице Беринга петарда стала причиной пожара на лоджии.
Не обошлось и без сбоев в подаче благ цивилизации. В ведомстве зафиксировали 26 случаев отключения тепла, горячего и холодного водоснабжения и 13 перебоев с энергоснабжением. Аварийные бригады сработали оперативно.
Напомним: Мурманская область попала в число регионов, где хуже всего на праздниках обращались с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU