Итоги новогодних праздников: В Оленегорске пиротехника попала в глаз мужчине, а в Мурманске из-за петарды случился пожар

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Если для обычных северян новогодние праздник – долгожданная радость, то для экстренных и коммунальных службы – режим повышенной готовности. Именно на их плечах лежит ответственность, чтобы каникулы прошли без сучка и задоринки. Правда, несмотря на тщательную подготовку и постоянный контроль ситуации, без ЧП все равно не обходится.

- В целом праздники прошли спокойно, - рассказал глава комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев. – В регионе было зарегистрировано 53 пожара, погиб один человек. В новогоднюю ночь в Оленегорске пиротехника попала в глаз мужчине, а в Мурманске на улице Беринга петарда стала причиной пожара на лоджии.

Не обошлось и без сбоев в подаче благ цивилизации. В ведомстве зафиксировали 26 случаев отключения тепла, горячего и холодного водоснабжения и 13 перебоев с энергоснабжением. Аварийные бригады сработали оперативно.

Напомним: Мурманская область попала в число регионов, где хуже всего на праздниках обращались с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU