Житель Москвы доехал до Мурманска на скутере

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:32:16+03:00

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На дорогах Мурманска заметили яркий красный скутер и одетого в такой же яркий желтый костюм. Не увидеть такого участника движения было сложно, но все-таки северяне удивились - транспорт-то не особенно по сезону. "Суровые мурманские мужики" - писали в комментариях под снимками.

Оказалось, что рисковый водитель - житель Москвы Александр Пересвет. В любое время года он путешествует на своем скутере, а в этом году решился на особенно отчаянную поездку - добраться до Мурманска. И это, как мы видим, у него удалось!

Путь оказался более чем нелегким.

- Откуда столько машин, - недоумевал в самом начале поездки Александр. - Праздники же, все должны отмечать, а все куда-то едут.

На дорогах в начале января и правда было очень много авто - ехать скутеристу опасно. Тем более, что не все участки были хорошо освещены. Находились и такие, что темнота - хоть глаз выколи. При этом по трассам неслись дальнобойщики, по сравнению с которыми скутер - мелкая букашка. Непросто было Александру пробираться и по полотну в Мурманской области. Все-таки он попал на период снегопадов и оттепели, когда на дорогах десятками застревали машины.

Рассказ о путешествии можно найти на YouTube-канале москвича.

ИСТОЧНИК KP.RU