2020-01-13T09:08:56+03:00
Общество

Между Туломой и Мурмашами запустят автобусы большой вместимости

Губернатор Мурманской области велел решить проблему с транспортом и наказать тех, кто решил ограничиться полумерами
Елена МОЛОДЦОВА
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Работу трансопрта откорректируют. Фото: yandex.ruРаботу трансопрта откорректируют. Фото: yandex.ru
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О том, что добраться от Туломы до Мурмашей – задача не из легких, несмотря на курсирующий общественный транспорт, губернатор Мурманской области Андрей Чибис узнал благодаря 15-летнему жителю микрорайона Мурмашей Причальное Артему Баткову. Подросток пришел на прием к главе региона и попросил решить проблему.

В Кольском районе взяли поручение Андрея Владимировича под козырек и добавили и заменили маршрутки на пяти рейсах в часы пик автобусами вместимостью 50 человек. Однако местные жители все равно остались недовольны, о чем и сообщили главе региона в минувшие выходные вовремя его визита в Кольский район.

- Как мне рассказали люди, проверку чиновники проводили не внутри общественного транспорта, а следуя на машине за ним. Реального анализа ситуации не было. Артем Александрович (министр транспортРед.), проблему надо решить в полной мере, а не обходиться полумерами. Виновных наказать, - отрезал Андрей Чибис.

К слову, на примере Кольского района систему организации транспортного сообщения проанализируют во всей Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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