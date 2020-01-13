Между Туломой и Мурмашами запустят автобусы большой вместимости
О том, что добраться от Туломы до Мурмашей – задача не из легких, несмотря на курсирующий общественный транспорт, губернатор Мурманской области Андрей Чибис узнал благодаря 15-летнему жителю микрорайона Мурмашей Причальное Артему Баткову. Подросток пришел на прием к главе региона и попросил решить проблему.
В Кольском районе взяли поручение Андрея Владимировича под козырек и добавили и заменили маршрутки на пяти рейсах в часы пик автобусами вместимостью 50 человек. Однако местные жители все равно остались недовольны, о чем и сообщили главе региона в минувшие выходные вовремя его визита в Кольский район.
- Как мне рассказали люди, проверку чиновники проводили не внутри общественного транспорта, а следуя на машине за ним. Реального анализа ситуации не было. Артем Александрович (министр транспорт – Ред.), проблему надо решить в полной мере, а не обходиться полумерами. Виновных наказать, - отрезал Андрей Чибис.
К слову, на примере Кольского района систему организации транспортного сообщения проанализируют во всей Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU