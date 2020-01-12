2020-01-12T22:28:08+03:00
Происшествия

Массовая авария под Магнетитами: ДТП жесткое, но без серьезных последствий для здоровья людей

Автоледи на Renault попала в яму и не справилась с управлением
Елена МОЛОДЦОВА
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На трассе столкнулись сразу пять машин. Фото: Мурманск ДТП ЧПНа трассе столкнулись сразу пять машин. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Капризы северной погоды в последние дни значительно усложнили жизнь автомобилистам. За сутки гололед вдруг превратился в снежную кашу на дороге. Как результат, неосторожное движение рулем – и ты уже танцуешь вальс на своем «железном коне». Увы, воскресенье, 12 января, не обошлось в Мурманской области без массовой аварии.

- В 17.15 на 1359 километре федеральной трассы «Кола» столкнулись пять автомобилей. По предварительной информации, водитель Renault, ехавший в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением. Иномарку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с Kia Rio, Kia Optima, Mitsubishi L200 и Lada Vesta, - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

По словам очевидцев, виновница массовой аварии то ли зацепила бровку, то ли попала колесом в яму и уже не смогла вернуть контроль над своим «железным конем». Кстати, несмотря на серьезность аварии, люди сильно не пострадали. В больнице с несерьезными травмами оказались водитель и пассажир Renault.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Массовая авария под Магнетитами: ДТП жесткое, но без серьезных последствий для здоровья людей
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