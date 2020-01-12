История повторяется: В Ловозере догхантеры раскидали отраву

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:53:32+03:00

Владельцев собак в селе призывают быть предельно внимательными, дабы уберечь от беды своих питомцев

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Почти год прошел с тех пор, как в Ловозеро прошла большая беда, а местные жители до сих пор при виде розовых пятен на снеге начинают паниковать. Напомним: в начале февраля 2019 года неизвестные раскидали в селе отраву, от которой погибло шесть домашних собак и одна бездомная. Бедные животные умирали в муках на глазах детей и шокированных владельцев, которые не могли ничего сделать. В полиции возбудили уголовное дело, но виновных в гибели братьев наших меньших пока не наказали.

- Днем 12 января на территории стадиона сбоку от калитки на снегу обнаружили розовые пятна от разлитой жидкости. Такие же пятна многие замечали в прошлом году после массового отравления домашних собак. Не берусь утверждать, что история повторяется, но все же будьте бдительны и внимательны, когда гуляете со своими собаками. Всем добра! – предупреждает от вероятно вернувшейся в Ловозеро беде местная жительница Наталья Ярославкина.

Насколько опасны розовые пятна пока неизвестно, но вряд ли кто-то рискнет проверять это на собственном питомце, а посему ухо стоит держать востро.

ИСТОЧНИК KP.RU