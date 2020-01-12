2020-01-12T13:42:09+03:00
Общество

12 января в Мурманске встретили первый рассвет после полярной ночи

Северяне собрались на Солнечной горке, чтобы увидеть долгожданное солнышко [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Солнышко взойдет всего на 54 минуты. Фото: администрация МурманскаСолнышко взойдет всего на 54 минуты. Фото: администрация Мурманска
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Полярная ночь пришла в Мурманск второго декабря, и с тех пор солнышко не заглядывало в заполярную столицу. Тем не менее, пик самых темных дней пройден, а северян ждал первый рассвет! 12 января в 12.29 в городе снова взошло солнышко, и можно было немного погреться под его лучами. Зайдет звезда в 13.23, световой день продлится 54 минуты.

В этот день мурманчане по традиции собрались на площадке сопки «Солнечная горка», чтобы первыми увидеть лучи восходящего солнца.

Первый рассвет после полярной ночи.На Кольском полуострове отмечают первое появление Солнца после полярной ночи

- Для удобства местных жителей от остановки «Автопарк» (в сторону юга) к сопке курсируют два автобуса. Начало движения по маршруту – 11.00. Место встречи находится на 1387 километре Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса «Кречет», - отметили в администрации областного центра.

Хорошо, что метель или снегопад не помешал горожанам увидеть первое солнце, как это иногда случается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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