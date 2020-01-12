В Заполярном собирают детские «Рукавички для добрых дел»

12 Янв. 2020 2020-01-12T01:35:04+03:00

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В Рождественскую неделю люди часто стремятся совершать добрые дела. Общественная организация в Заполярном «Остров надежды» предлагает хорошую возможность подарить кому-то улыбку - принять участие в акции «Рукавички для добрых дел».

Любая мама знает, как быстро изнашиваются и часто теряются варежки у мальчишек и девчонок. Но в любую зимнюю погоду очень важно, чтобы детские ручки не замерзали. «Рукавички для добрых дел» - это акция по сбору новых осенних и зимних перчаток, шерстяных и непромокающих варежек для любого возраста от 0 до 16 лет.

- Ведь без всего этого никак не поваляться в сугробах, не построить снеговика, не поиграть в снежки. Давайте подарим детям радость зимних прогулок! – призывают организаторы акции на стене группы «Остров надежды» в социальных сетях.

Не будут лежать без дела и рукавички для новорожденных малышей: их отправят в перинатальный центр для недоношенных детей и отказников.

Узнать, куда принести перчатки и варежки для детей, можно, связавшись с Надеждой Ивановой по телефону 8911-312-55-25.

Напомним: в Мурманске собирают одежду и вещи для бездомных, а также варежки и шарфы.

ИСТОЧНИК KP.RU