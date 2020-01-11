В Санкт-Петербурге нашли тело жителя Мурманска, привязанное к мосту штанами

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:37:55+03:00

В полицию с новостью о трупе позвонил подозреваемый в убийстве

Изменить размер текста: A A

Вечером 10 января в полицию Санкт-Петербурга позвонил мужчина и сказал, что нашел у моста в районе Ново-Колпинского кладбища тело молодого человека. Наряд незамедлительно выехал на место.

И, действительно, у одной из опор был обнаружен труп, привязанной к металлической конструкции штанами.

- При проведении осмотра тела эксперты выявили черепно-мозговые травмы и колото-резаное ранение брюшной полости неустановленной давности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Стало известно, что погибший - 30-летний житель Мурманска. Самое интересное, что стражам порядка позвонил мужчина, которого и подозревают в расправе над молодым человеком. Ранее 43-летний житель северной столицы уже неоднократно имел проблемы с законом. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU