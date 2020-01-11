В Мурманской области завершены поиски 16-летней девушки, пропавшей 30 декабря
Пока мы с вами отдыхали на новогодних каникулах, волонтеры поисковых отрядов вместе с полицейскими искали пропавших северян. Напомним: в Мурманской области до сих пор бесследно пропали почти три десятка человек. Некоторые - еще несколько лет назад, другие - перед праздниками или во время них.
Так, в Кандалакше искали 15-летнего Матвея Иванова, в Мурманске - 31-летнюю Наталью Кириллову. В Апатитах удалось выйти на след пропавшей 31-летней Марии Белоруковой. Также еще 30 декабря из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Журавушка" ушла 16-летняя Оксана Кондартюк. Девушка не в первый раз покидает детский дом.
Все январские праздники местонахождение девушки не было известно. К счастью, сейчас волонтеры поискового отряда "МурманСпас" сообщили, что при помощи сотрудников полиции Оксану нашли живой и невредимой. Несовершеннолетнюю уже вернули в учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU