В Мурманской области завершены поиски 16-летней девушки, пропавшей 30 декабря

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:09:31+03:00

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Пока мы с вами отдыхали на новогодних каникулах, волонтеры поисковых отрядов вместе с полицейскими искали пропавших северян. Напомним: в Мурманской области до сих пор бесследно пропали почти три десятка человек. Некоторые - еще несколько лет назад, другие - перед праздниками или во время них.

Так, в Кандалакше искали 15-летнего Матвея Иванова, в Мурманске - 31-летнюю Наталью Кириллову. В Апатитах удалось выйти на след пропавшей 31-летней Марии Белоруковой. Также еще 30 декабря из учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Журавушка" ушла 16-летняя Оксана Кондартюк. Девушка не в первый раз покидает детский дом.

Все январские праздники местонахождение девушки не было известно. К счастью, сейчас волонтеры поискового отряда "МурманСпас" сообщили, что при помощи сотрудников полиции Оксану нашли живой и невредимой. Несовершеннолетнюю уже вернули в учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU