Год спустя: в мэрии Мурманска рассказали, как наказали маршрутчиков, которые отказались возить северян

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:30:53+03:00

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Февраль 2019 года запомнится мурманчанам тем, что на дорогах почти нельзя было увидеть маршрутки.

Северяне мерзли на остановках и недоумевали, куда же делся транспорт? Чтобы как-то исправить ситуацию, на линии выпустили больше автобусов и троллейбусов. По Мурманску ходили слухи, что причина случившегося - забастовка водителей, которым увеличили норму выручки и они оказались не согласны с новыми условиями работы. В разгар "бунта" ситуацию на контроль взяли в администрации города. Тогда зазвучала версия, что работе маршруток помешала низкая температура и некие технические проблемы. Но перевозчиков обещали наказать за то, что не смогли возить пассажиров.

Прошел почти год после инцидента. "Комсомолка" спросила у мэрии, чем закончилась история с маршрутками.

- По информации, поступившей от организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, в связи с резким похолоданием в феврале 2019 года значительная часть автобусов малой вместимости вышла из строя, - пояснили в администрации города.

Перевозчиков все-таки наказали. Решением Первомайского суда ООО «Трансфер» и ООО «Першерон» были признаны виновными в совершении административного правонарушения, по ч. 3 статьи 14.1.2 КоАП. И каждому перевозчику назначили штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU