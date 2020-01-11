В Мурманске генерального директора управляющей компании дисквалифицировали за плохую работу

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:10:15+03:00

Организацию слишком часто привлекали к административной ответственности

Изменить размер текста: A A

В Мурманске не найти управляющую компанию, на которую бы не жаловались. Даже на новичка рынка - "Управляющую компанию Мурманской области" глядят косо. А тот же "Севжилсервис" - рекордсмен по числу гневных отзывов от мурманчан.

Впрочем, бывает, что управляшка работает так плохо, что ее руководство лучше отстранить от работы. Так и сделали в случае с "Первой управляющей компанией". Мировой судья судебного участка № 6 Первомайского судебного района Мурманска принял решение, что ее генерального директора Елену Павлову надо дисквалифицировать на 6 месяцев.

- Основанием для такого решения послужили многочисленные случаи привлечения руководителя к административной ответственности в связи с неисполнением предписаний Государственной жилищной инспекции Мурманской области. У ведомства есть многочисленные претензии к качеству работы данной компании, - уточнили в жилинспекции.

Решение еще не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU