2020-01-11T12:37:33+03:00
Общество

В Мурманске собирают вещи и продукты для бездомных

Гуманитарная помощь нужна подопечным организации «Улица»
Елена МОЛОДЦОВА
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Нашим землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нужна помощь.Нашим землякам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нужна помощь.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Несмотря на разгар января, северная зима еще не показала свой суровый нрав. Но лиха беда начало. А теперь представьте, если в сильные морозы мы ёжимся от холода, каково бездомным, у которых нет ни уютного дома, ни теплой одежды. Благотворительная организация «Улица» просит помочь людям без определенного места жительства и вместе с официальной группой «Мурманск» объявила сбор вещей и продуктов для живущих на улице.

Что можно принести? Из продуктов: гречку, рис, макароны, сахар, чай, тушенку и любые другие консервы, растительное масло и любые замороженные продукты. Из вещей: куртки, джинсы, перчатки, шапки, свитера, зимнюю обувь, нижнее белье, мыло, зубные щетки, рюкзаки и сумки.

- Собранные вещи мы распределим среди наших подопечных и освободившимися из колоний осужденных, у большинства которых нет ничего. Что касается продуктов, то часть из них пойдет на приготовление горячей пищи для бездомных людей, которую они могут получить по субботам на пунктах раздач, а часть мы раздадим им, - рассказывает руководитель благотворительной организации «Улица» Валерий Бабурин.

Сбор пройдет на первом этаже ТРК Plazma около лифтов 12 января с 14.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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