Следователи проверят информацию о жительнице Мурманска, которая подскользнулась на льду и сломала позвоночник

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:25:24+03:00

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Обычно на январских праздниках северяне ждут морозы, но в этом году случились снегопады и оттепель. Из-за последней улицы заполярных городов превратились в каток: скользко и машинам, и пешеходам. Для последних простые прогулки и походы по делам заканчиваются падениями и травмами.

Так, 9 января у дома №80 на проспекте Кольский равновесие не смогла удержать 52-летняя мурманчанка. Женщина упала неудачно. Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по предварительной информаци, она получила перелом позвоночника.

Следователи начали процессуальную проверку. В первую очередь вопросы есть к управляющей компании, которая должна заниматься территорией у дома №80. С 2017 года за это отвечает "МУЖСК". При этом в минздраве Мурманской области уточнили, что травма северянки была не так уж серьезной:

- Пациентка была обслужена амбулаторно. В госпитализации не нуждалась.

ИСТОЧНИК KP.RU