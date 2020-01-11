2020-01-11T10:44:49+03:00
Общество

Дорожные полицейские в центре Мурманска учили «Не быть серой мышью!»

Сотрудники ГИБДД провели викторину по знанию ПДД
Лидия АРСТОВА
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Зимой важно носить светоотражающие элементы. Фото: УГИБДД по Мурманской областиЗимой важно носить светоотражающие элементы. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Напомнить водителям о правилах дорожного движения можно и в игровом формате. Например, нарядиться в наряды сказочных героев и провести интересное мероприятие в центре города, как это сделали мурманские дорожные полицейские.

На площади Пять Углов сотрудники ГИБДД в костюмах Деда Мороза и Снегурочки организовали для северян викторину под лозунгом «Ну будь серой мышью!» по знанию правил дорожного движения.

За правильные ответы мурманчанам и гостям города вручили «мышек» - световозвращатели с яркой подвеской и веселым стихотворением-пожеланием. Помощниками инспекторов ГИБДД были Зебра Копытыч и «мышки» - воспитанники прогимназии № 40. Дети, педагоги и волонтеры открыли акцию стихами, посвященными необходимой на дороге «яркости», и пригласили всех присутствующих на веселый флешмоб «Копытыч рулит!».

- В свою очередь, сотрудники полиции призвали северян помнить об основных правилах дорожной безопасности, носить яркую контрастную одежду и использовать световозвращатели, - прокомментировали в ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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