В Териберке ищут добровольцев со снегоходами, которые будут вызволять из снежного плена туристов
Отложить визит на побережье Баренцева моря на последний день отпуска не самое мудрое решение для туристов. Ведь погода непредсказуема, и в любой момент дорогу в Териберку могут перекрыть. Тогда купленные на самолет или поезд билеты безнадежно пропадут.
Собственно говоря, именно в такую ситуацию едва не попали туристы 8 января, когда из-за китайцев на Land Rover, не умеющих пользоваться передним приводом, в снежном плену Серебрянки оказались почти 60 машин.
В администрации Териберки пытаются найти решение этой проблемы.
- В связи с частым перекрытием дороги возникла необходимость создать группу людей, в чьем распоряжении есть снегоходы с санями. Задача добровольцев – при необходимости транспортировать туристов обратно в Териберку в случае, если двигаться дальше по дороге не получится. На возмездной основе, - сообщатся в официальном паблике администрации Териберки.
Правда, пока не совсем понятно, а будут ли вывозить застрявших в снежном плену туристов на большую землю, чтобы они успели на самолет или поезд.
ИСТОЧНИК KP.RU