В Териберке ищут добровольцев со снегоходами, которые будут вызволять из снежного плена туристов

12 Янв. 2020 2020-01-12T01:24:10+03:00

Туристов будут вывозить из снежного плена на снегоходах. Фото: "Моя Териберка"

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Отложить визит на побережье Баренцева моря на последний день отпуска не самое мудрое решение для туристов. Ведь погода непредсказуема, и в любой момент дорогу в Териберку могут перекрыть. Тогда купленные на самолет или поезд билеты безнадежно пропадут.

Собственно говоря, именно в такую ситуацию едва не попали туристы 8 января, когда из-за китайцев на Land Rover, не умеющих пользоваться передним приводом, в снежном плену Серебрянки оказались почти 60 машин.

В администрации Териберки пытаются найти решение этой проблемы.

- В связи с частым перекрытием дороги возникла необходимость создать группу людей, в чьем распоряжении есть снегоходы с санями. Задача добровольцев – при необходимости транспортировать туристов обратно в Териберку в случае, если двигаться дальше по дороге не получится. На возмездной основе, - сообщатся в официальном паблике администрации Териберки.

Правда, пока не совсем понятно, а будут ли вывозить застрявших в снежном плену туристов на большую землю, чтобы они успели на самолет или поезд.

ИСТОЧНИК KP.RU