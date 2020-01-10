2020-01-10T17:06:34+03:00
Туризм

Через пункты пропуска в Мурманской области стало ездить меньше туристов

А Териберка и "Снежная деревня", наоборот, ставят рекорды по числу гостей
Ника СВЕТЛОВА
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Путешественники стали реже ездить через "Борисоглебск", "Лотту" и "Саллу". Фото: vk.com/nikel_niПутешественники стали реже ездить через "Борисоглебск", "Лотту" и "Саллу". Фото: vk.com/nikel_ni
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Новогодние праздники - хлебное время для туристических объектов по всей стране. В Мурманской области из года в год число желающих увидеть северное сияние, покататься на лыжах и собачьих упряжках только растет.

Так, в начале январе к "Снежной деревне" выстроилась огромная очередь из машин - она растянулась более чем на километр! Число гостей владельцы занесенного в Книгу рекордов России объекта еще не посчитали, но их точно больше, чем в прошлом году. Точно также и Териберка этой зимой испытала настоящий туристический бум. Такой наплыв гостей здесь бывает только летом. К слову, к зимней дороге, которую еще и перекрывают, желающие побывать в селе были не готовы: на ней застряло под сотню машин.

- Заняты были все гостиницы, квартиры под съем, людей размещали даже в помещениях, где сложно жить - это наши полузаброшенные объекты, уже не эксплуатируемые. За последние годы мы привыкли к большому числу гостей, но этой зимой просто творится что-то невероятное, - рассказала "КП" одна из жительниц Териберки.

А пока внутренний туризм процветает, поток туристов через границу скуднеет. К такому выводу можно прийти, если изучить данные от Мурманской таможни, которая посчитала число пересечений через КПП с 31 декабря по 8 января.

Так, через "Борисоглебск" прошел 7091 человек (в прошлом году – 7378) и 2777 единиц автотранспорта (в прошлом году - 2724). Через "Саллу" - 6238 граждан (6767) и 2441 единиц автотранспорта ( 2678). Через "Лотту" - 3451 граждан (3667) и 1192 единиц автотранспорта (1318).

ИСТОЧНИК KP.RU

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