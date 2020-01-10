2020-01-10T16:14:12+03:00
Общество

В Первомайском округе Мурманска 50 домов на ночь останутся без тепла и горячей воды

Работы на теплосети начнутся в 23 вечера и закончатся к 5 утра
Елена МОЛОДЦОВА
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Без тепла мурманчанам надо провести всего ночь.Без тепла мурманчанам надо провести всего ночь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В начале декабря авария на теплотрассе оставила без благ цивилизации три деловых центра, "Волну" и 11 жилых домов в центре столицы Заполярья больше чем на 12 часов. К счастью, рабочие быстро успели залатать трубы, и мурманчане не замерзли. Теперь без тепла и горячей воды придется провести ночь жителям Первомайского округа областного центра.

- Для безопасного производства работ на теплосети с 23.00 10 января до 5.00 11 января будет отсутствовать отопление и горячее водоснабжение в 50 домах, - сообщает Мурманская ТЭЦ.

Блага цивилизации исчезнут по адресам:

- проспект Кольский, 154, 156, 158, 160, 162, 160А, 164, 166, 168, 170, 172, 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/5, 176/1, 176/2, 176/3;

- переулок Якорный, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

- улица Беринга, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

- проезд Ледокольный, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

- улица Шевченко, 32.

Как только работы закончатся, тепло поступит в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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