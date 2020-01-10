2020-01-10T16:54:02+03:00
Происшествия

Хирург из Ковдора поручил студентам ампутировать ногу пациента

Сам врач процесс не контролировал, а в документах указал, что именно он проводил операцию
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Хирургу грозит до двух лет лишения свободы.Хирургу грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Хирург Ковдорской районной больницы решил немного расслабиться, поручив свою работу студентам, пришедшим к нему на практику.

- В июле прошлого года врач-хирург поручил провести ампутацию нижней конечности пациента студентам четвертого курса медицинских вузов, проходивших на тот момент практику в медучреждении. При этом доктор знал, что учащиеся не могут сами делать хирургические операции из-за отсутствия необходимых знаний и навыков. Врач в оперативном лечении не участвовал, давая молодым людям лишь устные указания. При этом он неоднократно покидал операционную, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Мурманской области Алина Александрович.

Кроме того в медицинских документах доктор указал, что самостоятельно проводил операцию. Продолжительность ее составила около семи часов. Все это время пациент был под общим наркозом.

Своими действиями врач умышленно подверг риску жизнь и здоровье пациента. В отношении хирурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». Ему грозит лишение свободы до двух лет.

Сейчас следователями допрашиваются свидетели произошедшего, должностные лица медучреждения, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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