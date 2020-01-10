2020-01-10T15:16:20+03:00
Общество

Охранявших школы Североморска накажут за скрытое видеонаблюдение и охранников без формы

У входа в образовательные учреждения не было информации о камерах
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Частному охранному предприятию грозит штраф до 40 тысяч рублей.Частному охранному предприятию грозит штраф до 40 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В школы Североморска решила наведаться с проверкой прокуратура, чтобы посмотреть, насколько хорошо охраняются учебные заведения. Оказалось, что в некоторых из них безопасностью занимается одно недобросовестное общество с ограниченной ответственностью.

- Во всех проверяемых школах есть видеонаблюдение, однако информации о нем у входа на охраняемую территорию не было. Также охранник в школе № 7 не имел при себе личной карточки и специальной формы. Аналогичные нарушения присутствовали и в других учебных заведениях, охраняемых организацией. Кроме того, большинство частных охранников не прошли медкомиссию на наличие или отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению своих обязанностей, - сообщили в прокуратуре Североморска.

По фактам выявленных нарушений ведомство внесло представление руководителю частного охранного предприятия. Также в отношении организации возбудили административное производство по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Юридическому лицу грозит штраф до сорока тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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