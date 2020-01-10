2020-01-10T14:21:39+03:00
Туризм

Блогер из ОАЭ назвал Мурманск самым депрессивным городом в мире

Иностранец был поражен тому, что в заполярной столице все время темно [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Блогер считает, что местные жители постоянно находятся в депрессии из-за отсутствия солнца. Фото: Джо ХаттабБлогер считает, что местные жители постоянно находятся в депрессии из-за отсутствия солнца. Фото: Джо Хаттаб
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Приезжая в Мурманск, туристы описывают областной центр по-разному. Например, канадский путешественник назвал столицу Заполярья самым красивым городом на Земле. А вот гость из ОАЭ высказал противоположное мнение: дубайский видеоблогер Джо Хаттаб считает, что Мурманск – довольно мрачное место.

- Всем привет, это наш второй день в самом депрессивном городе мира, - говорит иностранец в своем ролике на YouTube. - Это так трудно осознать, что здесь можно не надеяться на то, что выглянет солнце. Люди буквально находятся в депрессии, они принимают таблетки. Местные жители чувствуют себя плохо из-за отсутствия солнца.

Посмотрев на темный Мурманск, блогер отправился в Териберку, чтобы взглянуть на красоты северной природы.

- Очень много туристов приезжает сюда в полярную ночь, чтобы увидеть северное сияние, - отметил Джо Хаттаб.

Пока путешественник летел к нам на Север, он также подчеркнул, что оказался в совершенно другом, новом мире.

- Все состоит из снега, а количество его просто нереальное. С каждой минутой становится все темнее, - описал блогер свои ощущения от прилета в Мурманскую область.

Блогер из ОАЭ путешествует по Мурманской области.Автор: Джо Хаттаб

ИСТОЧНИК KP.RU

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