Блогер из ОАЭ назвал Мурманск самым депрессивным городом в мире

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:21:39+03:00

Иностранец был поражен тому, что в заполярной столице все время темно [видео]

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Приезжая в Мурманск, туристы описывают областной центр по-разному. Например, канадский путешественник назвал столицу Заполярья самым красивым городом на Земле. А вот гость из ОАЭ высказал противоположное мнение: дубайский видеоблогер Джо Хаттаб считает, что Мурманск – довольно мрачное место.

- Всем привет, это наш второй день в самом депрессивном городе мира, - говорит иностранец в своем ролике на YouTube. - Это так трудно осознать, что здесь можно не надеяться на то, что выглянет солнце. Люди буквально находятся в депрессии, они принимают таблетки. Местные жители чувствуют себя плохо из-за отсутствия солнца.

Посмотрев на темный Мурманск, блогер отправился в Териберку, чтобы взглянуть на красоты северной природы.

- Очень много туристов приезжает сюда в полярную ночь, чтобы увидеть северное сияние, - отметил Джо Хаттаб.

Пока путешественник летел к нам на Север, он также подчеркнул, что оказался в совершенно другом, новом мире.

- Все состоит из снега, а количество его просто нереальное. С каждой минутой становится все темнее, - описал блогер свои ощущения от прилета в Мурманскую область.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/753928" frameborder="0"></iframe> Блогер из ОАЭ путешествует по Мурманской области.Автор: Джо Хаттаб

ИСТОЧНИК KP.RU