Для территории опережающего развития "Столица Арктики" нашли первых потенциальных резидентов

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:54:24+03:00

В первый рабочий день прошло совещание по созданию ТОР и зоны свободного порта в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

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В декабре стало известно, что в Мурманске появится территория опережающего развития "Столица Арктики" (ТОР). Идею поддержали на федеральном уровне - новость озвучил заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

В первый же рабочий день 2020 года в правительстве Мурманской области прошло рабочее совещание по вопросу создания ТОР и зоны свободного порта. На нем стало известно, что первые потенциальные резиденты уже найдены.

В их число вошли такие крупные компании, как «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке; «МТП Лавна» - угольный терминал на западном берегу Кольского залива, а также «Порт Лиинахамари» (дочернее общество ПАО «ГМК Норильский Никель») - создание туристического кластера в Печенгском районе.

Участникам ТОР сулят налоговые льготы, например, снижение страховых взносов, обнуление на первые пять лет налога на прибыль, на имущество и земельного налога, сокращение времени проведения внеплановых проверок до 5 дней, возможность федерального финансирования объектов инфраструктуры, освобождение от уплаты НДС при ввозе и вывозе товаров при помещении под процедуру свободной таможенной зоны.

Еще один важный момент - создание зоны свободного порта.

- Мы готовим необходимые документы и рассчитываем на поддержку правительства России. Потому что любые социальные проекты должны основываться на экономических возможностях. Чем больше у нас инвестиций, налогов, производств, логистических проектов, тем больше возможностей для самореализации, для развития социальных проектов – в образовании, медицине, благоустройстве региона, - сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU