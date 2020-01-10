2020-01-10T12:54:24+03:00
Экономика

Для территории опережающего развития "Столица Арктики" нашли первых потенциальных резидентов

Участникам обещают существенные налоговые льготы
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
В первый рабочий день прошло совещание по созданию ТОР и зоны свободного порта в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской областиВ первый рабочий день прошло совещание по созданию ТОР и зоны свободного порта в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

В декабре стало известно, что в Мурманске появится территория опережающего развития "Столица Арктики" (ТОР). Идею поддержали на федеральном уровне - новость озвучил заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

В первый же рабочий день 2020 года в правительстве Мурманской области прошло рабочее совещание по вопросу создания ТОР и зоны свободного порта. На нем стало известно, что первые потенциальные резиденты уже найдены.

В их число вошли такие крупные компании, как «НОВАТЭК-Мурманск» с проектом создания Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке; «МТП Лавна» - угольный терминал на западном берегу Кольского залива, а также «Порт Лиинахамари» (дочернее общество ПАО «ГМК Норильский Никель») - создание туристического кластера в Печенгском районе.

Участникам ТОР сулят налоговые льготы, например, снижение страховых взносов, обнуление на первые пять лет налога на прибыль, на имущество и земельного налога, сокращение времени проведения внеплановых проверок до 5 дней, возможность федерального финансирования объектов инфраструктуры, освобождение от уплаты НДС при ввозе и вывозе товаров при помещении под процедуру свободной таможенной зоны.

Еще один важный момент - создание зоны свободного порта.

- Мы готовим необходимые документы и рассчитываем на поддержку правительства России. Потому что любые социальные проекты должны основываться на экономических возможностях. Чем больше у нас инвестиций, налогов, производств, логистических проектов, тем больше возможностей для самореализации, для развития социальных проектов – в образовании, медицине, благоустройстве региона, - сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Блогер из ОАЭ назвал Мурманск самым депрессивным городом в мире
27-летний житель Полярных Зорь до смерти забил ногами девушку из-за ревности
Для территории опережающего развития "Столица Арктики" нашли первых потенциальных резидентов
Полиция Мурманска начала проверку по сгоревшему автомобилю у бани "Громада"
Делегация из Мурманска посетила фестиваль снега и льда в Харбине
По дороге в Мурмаши у водителя Chevrolet Niva остановилось сердце, и он врезался в забор
В Мурманске водитель элитной иномарки устроил стрельбу из травматического пистолета
«Карельский Котико»: В Пряже кот с августа ждет своего хозяина, который может быть из Мурманской области
Фотограф из Мурманска занял третье место в этапе конкурса «Север – страна без границ»
КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!
Житель Оленегорска отсудил у бывшей дамы сердца тысячу рублей за оскорбления в свой адрес
Путешественник из Канады назвал Мурманск самым красивым городом мира
После пресс-конференции Андрея Чибиса замруководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области решил не покидать свой пост
Неподалеку от Териберки появился новый туалет
В Кировске спустили лавину на объездную дорогу