По дороге в Мурмаши у водителя Chevrolet Niva остановилось сердце, и он врезался в забор

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:39:19+03:00

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В последнее время водители, которым становится плохо за рулем, довольно часто становятся виновниками аварий. Напомним: под Новый год по этой причине автобус №18 в Мурманске вылетел на тротуар, а в августе точно также такси протаранило две иномарки. И это далеко не единичные случаи. Аналогичное ДТП произошло утром 9 января.

- В 10.30 на 6 километре автодороги Кола – Мурмаши Chevrolet Niva, которая ехала со стороны Мурманска, врезалась в железобетонное ограждение. 69-летнему водителю стало плохо за рулем, у него остановилось сердце. В момент столкновения с забором он уже был мертв. Девушка на пассажирском сидении не пострадала, - рассказали в УГИБДД по Мурманской области.

По иронии судьбы пожилой водитель умер прямо на городском кладбище. К счастью, его внедорожник съехал с проезжей части в кювет по ходу движения, а не выехал на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU