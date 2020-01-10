2020-01-10T11:44:04+03:00
Звезды

Делегация из Мурманска посетила фестиваль снега и льда в Харбине

На международное мероприятие в Китае съехались представители из 20 стран мира
Наталья ЛОБАНОВА
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Глава Мурманска и мэр Харбин также обсудили на фестивале перспективы сотрудничества. Фото: администрации города МурманскаГлава Мурманска и мэр Харбин также обсудили на фестивале перспективы сотрудничества. Фото: администрации города Мурманска
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В столице самой северной провинции Китая, городе Харбин, с 4 по 7 января проходил ежегодный фестиваль снега и льда, который славится своими удивительными снежными фигурами. Мероприятие посетили делегации 41 города из 20 стран мира. Наш город тоже не обошел стороной это международное культурное событие: все-таки Харбин - побратим столицы Заполярья.

Так, глава Мурманска Андрей Сысоев выступил в Харбине с докладом на тему: «Опыт международного сотрудничества и инвестиционный потенциал города Мурманска», представив областной центр современным, деловым и инвестиционно-привлекательным.

– В этом году фестиваль включал в себя обмен опытом по проведению зимних праздников, совместного пользования ресурсов регионов, развития взаимовыгодного сотрудничества, – рассказал Андрей Сысоев.

На культурном мероприятии глава Мурманска также встретился с мэром Народного правительства Харбин Сунь Чжэ. Главы городов обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения, образования, культуры и туризма. К примеру, планируется пригласить преподавателей китайского языка в Мурманск, а школьников из заполярной столицы отправить в летние лагеря на базе Хэйлунцзянского университета.

- Мы открыты для диалога и готовы использовать опыт и знания наших коллег для решения важных городских задач, – добавил глава областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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