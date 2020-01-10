«Карельский Котико»: В Пряже кот с августа ждет своего хозяина, который может быть из Мурманской области

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:55:45+03:00

Пушистик отказывается жить в новом доме и возвращается к отелю, где в последний раз видел своего человека

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История японского пса Хатико, ставшего символом верности и преданности во всем мире, известна всем. Кот Семен из Мурманска в свое время тоже приобрел немалую популярность, вернувшись к своим хозяевам аж из самой Первопрестольной. Третьим в этом списке может стать еще один мурлыка, ждущий своего хозяина в Карелии.

- С августа на территории гостиницы «Пряжа» в одноименном населенном пункте живет кот. Работники гостиницы предполагают, что он потерялся, выскочив из машины кого-то из проезжающих мимо северян. На нем был синий или голубой ошейник, - рассказывает историю животного Наталья Добровольская. – Кот изо дня в день встречает все останавливающиеся там машины, заглядывает в глаза каждому человеку, ищет своего хозяина. Животное очень ласковое. Местные жители пытались его забрать с улицы, но он все равно возвращается к гостинице «Пряжа».

В соцсетях преданного котейку уже окрестили Карельским Котико по аналогии со знаменитым псом и даже внебрачным сыном кота Семена. Больше того, нашлись люди, готовые привезти пушистика домой к его хозяину, если тот откликнется. Но пока поиски того самого человека не дали результата и кот продолжает с надеждой всматриваться в каждый проезжающий мимо автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU