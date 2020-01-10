Фотограф из Мурманска занял третье место в этапе конкурса «Север – страна без границ»

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:57:10+03:00

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Фотография делается простым щелчком пальца, но совсем не легко «поймать» кадр вовремя, да и увидеть в простых и обыденных вещах нечто прекрасное сможет далеко не каждый. А что может придать большее вдохновение хдожемку, как не родной город?

Так Мурманск стал «фотомоделью» для местного фотографа Виталия Новикова. Серия из трех снимков «Мурман – край снегов и полярной ночи» заняла почетное третье место в первом этапе международного конкурса «Север – страна без границ».

- Если Вашим источником вдохновения является Север – тогда этот конкурс для Вас. Фотографы, прозаики и поэты – добро пожаловать! – сообщается на сайте конкурса.

На первом фото в объектив Виталия Новикова попало маленькое рыбацкое судно, стоящее на рейде, на фоне неба, освещенного всполохами северного сияния в полярную ночь. На втором кадре – электровозы, рассеивающимся луче фары которого летают снежинки. Менее освещенный старый паровоз пробивается сквозь сугробы. Вероятно, в этом есть некая метафора, ведь с Мурманска все поезда едут только на юг. На третьем фото северянин запечатлел ночную панораму столицы Заполярья. Растения на переднем плане и сотни светящихся окон в домах разделяет пелена голубого тумана над рекой. Если присмотреться, можно увидеть еле уловимое отражение линейки многоэтажек в воде.

Первое место этапа занял Сергей Пестеров из поселка Менделеево с серией «Осень в Канаде». Второе досталось Елене Малафеевой из Екатеринбурга с фототриптихом «О водоемах плато Путорана». В этом году конкурс проводится в 11 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU