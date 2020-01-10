2020-01-10T08:57:10+03:00
Общество

Фотограф из Мурманска занял третье место в этапе конкурса «Север – страна без границ»

Жюри оценило три снимка северянина
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Триптих заполярного фотохудожника признали одним из лучших. Фото: Виталий НовиковТриптих заполярного фотохудожника признали одним из лучших. Фото: Виталий Новиков
Изменить размер текста:

Фотография делается простым щелчком пальца, но совсем не легко «поймать» кадр вовремя, да и увидеть в простых и обыденных вещах нечто прекрасное сможет далеко не каждый. А что может придать большее вдохновение хдожемку, как не родной город?

Так Мурманск стал «фотомоделью» для местного фотографа Виталия Новикова. Серия из трех снимков «Мурман – край снегов и полярной ночи» заняла почетное третье место в первом этапе международного конкурса «Север – страна без границ».

- Если Вашим источником вдохновения является Север – тогда этот конкурс для Вас. Фотографы, прозаики и поэты – добро пожаловать! – сообщается на сайте конкурса.

На первом фото в объектив Виталия Новикова попало маленькое рыбацкое судно, стоящее на рейде, на фоне неба, освещенного всполохами северного сияния в полярную ночь. На втором кадре – электровозы, рассеивающимся луче фары которого летают снежинки. Менее освещенный старый паровоз пробивается сквозь сугробы. Вероятно, в этом есть некая метафора, ведь с Мурманска все поезда едут только на юг. На третьем фото северянин запечатлел ночную панораму столицы Заполярья. Растения на переднем плане и сотни светящихся окон в домах разделяет пелена голубого тумана над рекой. Если присмотреться, можно увидеть еле уловимое отражение линейки многоэтажек в воде.

Первое место этапа занял Сергей Пестеров из поселка Менделеево с серией «Осень в Канаде». Второе досталось Елене Малафеевой из Екатеринбурга с фототриптихом «О водоемах плато Путорана». В этом году конкурс проводится в 11 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске водитель элитной иномарки устроил стрельбу из травматического пистолета
«Карельский Котико»: В Пряже кот с августа ждет своего хозяина, который может быть из Мурманской области
Фотограф из Мурманска занял третье место в этапе конкурса «Север – страна без границ»
КАРАКУЛЬ — В МОДЕ!
Житель Оленегорска отсудил у бывшей дамы сердца тысячу рублей за оскорбления в свой адрес
Путешественник из Канады назвал Мурманск самым красивым городом мира
После пресс-конференции Андрея Чибиса замруководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области решил не покидать свой пост
Неподалеку от Териберки появился новый туалет
В Кировске спустили лавину на объездную дорогу
Жителей Мурманска зовут на новогодний субботник
Житель Кандалакши убил свою мать, упрекнувшую его в безделье
Мурманск занял 43 место в рейтинге вузов России
Полиция Мурманска закончила проверку по массовой потасовке в новогоднюю ночь
Жители Африканды и Мурманска остались без света
Спустя 16 часов дорога на Териберку и Туманный снова открыта
Мурманск не вошел в пятерку самых популярных портовых городов России
В полиции Мурманска прокомментировали информацию о падении человека с восьмого этажа
Мурманская область попала в список регионов, где хуже всего на Новый год обращались с огнем
В Мурманске и области дует ветер в порывах до 18 метров в секунду
В администрации Мурманска объяснили, почему не везде в городе есть остановки общественного транспорта
В октябре в Мурманской области пройдет перепись населения 2020 года
Ветер и снег с дождем: Дорогу на Териберку перекрыли второй раз с начала 2020 года
В Мурманской области «Полицейский Дед Мороз» со Снегурочкой ходят к юным северянам и дарят подарки
В Кандалакше завершились поиски 15-летнего подростка, который исчез за 8 часов до Нового года
В Мурманске из-за аварии без воды остались три дома
В Умбе мужчина попросил знакомую приготовить ужин, а получил ножом в шею
Время покупать норку на Новоторжской ярмарке!
И снова оттепель: В Мурманской области обещают мокрый снег и сильный гололед
В Оленегорске горела квартира, которую тушили десять пожарных