2020-01-10T08:43:42+03:00
Общество

Житель Оленегорска отсудил у бывшей дамы сердца тысячу рублей за оскорбления в свой адрес

Оказалось, что женщина не хотела отдавать северянину подарки, которые он когда-то ей вручал
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянин решил обратиться в прокуратуру, чтобы защитить свою честь и достоинство.Северянин решил обратиться в прокуратуру, чтобы защитить свою честь и достоинство.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Прагматизм – наше все. Так, 39-летний житель Оленегорска решил, что расставшись со своей второй половинкой, стоит забрать подарки, которые он преподносил возлюбленной, когда они были счастливы вместе.

- В сентябре прошлого года мужчина позвонил своей бывшей 45-летней сожительнице, сказав, что хочет вернуть назад подаренные ей вещи. В ходе телефонного разговора женщина начала оскорблять северянина, чем унизила его честь и достоинство, - рассказали в прокуратуре Оленегорска.

Возмутившись такому поведению экс-подруги, тот обратился в правоохранительные органы. В прокуратуре города провели проверку и вынесли постановление об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», направив его для рассмотрения по существу мировому судье.

В свою очередь мировой судья Оленегорского судебного района постановил привлечь местную жительницу к административной ответственности - ей назначили штраф в тысячу рублей. А вот вернула ли она расчетливому экс-кавалеру подарки – остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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