2020-01-09T17:18:44+03:00
Туризм

Путешественник из Канады назвал Мурманск самым красивым городом мира

Иностранец считает, что в заполярной столице прекрасные люди и самые лучшие... хот-доги
Наталья ЛОБАНОВА
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Турист обещал, что вернется в Мурманск еще тысячу раз. Фото: Олег ФилонокТурист обещал, что вернется в Мурманск еще тысячу раз. Фото: Олег Филонок
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Кто-то Мурманск хвалит, а кто-то считает его худшим городом для жизни. Тем не менее, нечасто северяне слышат, как областной центр называют самым прекрасным городом на планете. Такое мнение высказал в социальной сети Facebook канадский турист Андрэс Руэда, уточнив, что он не слишком изящно владеет русским языком.

- На днях я читал и смотрел новости о плохих событиях, которые происходят в Мурманске. Однако проблемы есть везде. Например, меня ограбили в Париже, в Америке тоже полно всевозможных проблем. Тем более в Канаде, где живет моя семья. В Европе, особенно в Милане, прекрасно, я люблю этот город, но и там есть свои нюансы с транспортом. Я считаю, что Мурманск – самый красивый город в мире. Не знаю, как убедить в этом местных жителей, - поделился в соцсети Андрэс.

Путешественник также отметил, что заполярная столица прекрасна благодаря хорошим людям, снегу и огромным хот-догам. Для него это также и город, где родился Санта-Клаус.

- Не сомневайтесь, Мурманск - потрясающий, я вернусь сюда еще тысячу раз, - написал канадец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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