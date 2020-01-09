После пресс-конференции Андрея Чибиса замруководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области решил не покидать свой пост

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:07:52+03:00

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Даже с наступлением 2020 года скандал вокруг министерства природных ресурсов Мурманской области, в котором с приходом нового руководителя Анны Багровой началась оптимизация, не утихает. Напомним: на итоговой пресс-конференции глава региона Андрей Чибис назвал череду увольнений наведением порядка в ведомстве. А заместителя руководителя Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области Виктора Петрова, не согласившегося со снегоходным турами на Сейдозеро, грозящими погубить уникальные лишайники, и написавшего заявление на увольнение, раскритиковал – мол, тот не выходит из своего офиса в Апатитах, да еще и жену пристроил. Ольга Петрова последовала примеру супруга и тоже решила покинуть дирекцию.

- После озвученного на предновогодней пресс-конференции губернатора Мурманской области я и Оля отозвали свои заявления об увольнении из Дирекции особо охраняемых природных территорий Мурманской области. Мы сделали это для того, чтобы в отношении нас были проведены все проверки, и чтобы ни у кого не возникало сомнений, что наветы в наш адрес не имеют основания, и что наш уход вызван не ими, а отстаиванием наших позиций по сохранению природы Кольского полуострова, - сообщил о своем решение Виктор Петров.

Тем не менее, группы в соцсетях той самой Дирекции ООПТ Мурманской области по указанию руководства были ликвидированы. Как объяснили "КП" в пресс-службе правительства Мурманской области, связано это, в первую очередь, с тем, что сообщества были не официальными, а созданы конкретным человеком, который отказался передавать свои права администратора. Однако в «белом доме» обещали, что в скором времени появятся уже официальные группы, и право на информацию будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU